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В Покровском-Стрешневе стартовал Всероссийский фестиваль «Фронтовыми дорогами»
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В Покровском-Стрешневе стартовал Всероссийский фестиваль «Фронтовыми дорогами» 

Префектура СЗАО города Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК), расположенном в Покровском-Стрешневе, стартовал очный этап Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Фронтовыми дорогами». Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МГОК Елена Голубкова.
— С 27 апреля по 8 мая в рамках фестиваля пройдет конкурс детского рисунка, 27 апреля проводится отбор участников в номинации «художественное слово», 3 и 4 мая состоится выступление конкурсантов в номинациях «хореографическое исполнение» и  «вокально-хоровое исполнение» соответственно, — рассказала Елена Голубкова.
Гала-концерт и награждение победителей состоятся 8 мая по адресу: проезд Стратонавтов, дом 15. О точном времени проведения организаторы сообщат дополнительно.
Напомним, фестиваль проводится в МГОК с 2012 года, однако в  2018 году было решено расширить формат конкурса до Всероссийского уровня в виде заочно-очного участия.
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