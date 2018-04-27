В Покровском-Стрешневе стартовал Всероссийский фестиваль «Фронтовыми дорогами»

В Московском государственном образовательном комплексе ( МГОК ), расположенном в Покровском-Стрешневе, стартовал очный этап Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Фронтовыми дорогами». Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МГОК Елена Голубкова.

— С 27 апреля по 8 мая в рамках фестиваля пройдет конкурс детского рисунка, 27 апреля проводится отбор участников в номинации «художественное слово», 3 и 4 мая состоится выступление конкурсантов в номинациях «хореографическое исполнение» и «вокально-хоровое исполнение» соответственно, — рассказала Елена Голубкова.

Гала-концерт и награждение победителей состоятся 8 мая по адресу: проезд Стратонавтов, дом 15. О точном времени проведения организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, фестиваль проводится в МГОК с 2012 года, однако в 2018 году было решено расширить формат конкурса до Всероссийского уровня в виде заочно-очного участия.