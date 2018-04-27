Чешские компании хотят сотрудничать с Московской областью

В ходе

роуд-шоу представители чешской стороны узнали, какие условия и меры поддержки Московская область может предложить инвесторам, а также о существующей инфраструктуре субъекта. Так, порядка 18 компаний проявили заинтересованность в сотрудничестве с Подмосковьем.

Сами чешские партнеры отмечают, что столько представителей бизнеса редко собираются на презентации субъектов Российской Федерации . Порядка 18 компаний проявили заинтересованность в дальнейшем диалоге с Московской областью

— заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Денис Буцаев также добавил, что возникли предложения по созданию предприятий в сфере машиностроения, производства автокомплектующих, тонкой химии, фармацевтики и утилизации отходов.

Мы рады были бы иметь свое представительство в Московской области, иметь своих партнеров. Потому что выступать в роли инвестора мы как средняя фирма не можем. Но найти инвестора для нас не проблема, и тогда уже создать совместное предприятие. И открыть наше уникальное производство на территории Подмосковья

— Анатолий Пекун, представитель чешской компании Navel.

Местная компания Navel производит уникальные в своем роде инструменты, способные пробить металл практически любой толщины. Для каждого клиента фирма, которую представляет Анатолий Пекун, делает индивидуальные заказы. Сейчас предприятие заинтересовано в том, чтобы в Подмосковье тоже покупали и пользовались изготавливаемыми наработками.

Также на Московскую область обратила внимание и компания «Зиматехник», которая уже не первый год специализируется на довольно странном сочетании — производстве трамвайных комплектующих и переработкой отходов. Представители фирмы готовы внедрить свою систему в Подмосковье.

Мы перерабатывает не путем сгорания, а путем медленного термического разложения. Без выбросов и воздействия на окружающую среду. Я думаю, наши технологии могу стать для России интересной

— Иржи Пытличек, представитель компании «Зиматехник».

Заместитель министра инвестиций и инноваций Антон Логинов отметил, что делегация результатами поездки довольна.

Со стороны Министерства промышленности и торговли Чешской республики и торгпредства поступило предложение восстановить деятельность рабочей группы, направленную на взаимодействие России и Чехии в области промышленности, науки, сельского хозяйства, где мы могли бы ключевые направления обсуждать

— Антон Логинов, заместитель министра инвестиций и инноваций.

По данным таможенной статистики товарооборот между Подмосковьем и Чехией составил почти 313 миллионов долларов. В основную номенклатуру поставляемых на экспорт товаров входят продукты неорганической химии, изделия из черного металла, камня, цемента и другие.

На территории Московской области располагаются восемь предприятий с участием чешского капитала, осуществляющих различную

финансово-хозяйственную

деятельность. Также существует гуманитарное сотрудничество между регионом и Чехией — в него входит проведение фестивалей, образовательных, спортивных и культурных мероприятий.