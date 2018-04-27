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Двух прихожанок храма Николая Мирликийского у Соломенной сторожки посвятили в сестры милосердия
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Двух прихожанок храма Николая Мирликийского у Соломенной сторожки посвятили в сестры милосердия 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки был совершен чин посвящения в сестры милосердия. Об этом рассказали в администрации храма.
— Сестринский плат, а вместе с ним и высокую ответственность сестринского послушания, заботы о слабых, больных, сирых, убогих и всех, кто нуждается в помощи, получили наши молодые прихожанки Анна Зимина и Анна Щербатенко, — пояснил представитель храма.
После напутственного слова отец Сергий Дикий освятил сестринские облачения — традиционные белые платы и белые фартуки. Под молитвенное пение сестры были облачены в освященные одежды.
Добавим, что сестры милосердия, которые служат при храме, а их более 20, заботятся о пациентах медицинских учреждений, расположенных в Северном округе столицы, помогают больным людям и инвалидам по хозяйству. Каждая из сестер прошла необходимые курсы. (мю)
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