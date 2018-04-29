Шинному бизнесу KAMA TYRES 45 лет 

Шинный бизнес КAMA TYRES отмечает свое 45-летие. 29 апреля 1973 года была выпущена первая камера 6,15-13 УК-13 для автомобиля «Жигули». Именно с этого момента начинается официальный отсчет истории шинного комплекса.
Первые заводы в Нижнекамске Республики Татарстан создали технологическую основу российской шинной промышленности, поддержали и сделали возможной стремительную автомобилизацию страны в 1970-е гг. Все 45 лет предприятия комплекса шли по пути модернизации, наращивания производственных мощностей и улучшения технической базы. В марте 2018 года начался новый этап развития — компании шинного бизнеса ПАО «Татнефть» объединились под единым корпоративным брендом КАМА TYRES.
КАМА TYRES — это новые технологии российской шинной отрасли, отвечающие мировым стандартам в области промышленной и экологической безопасности, современный подход к ведению бизнеса и сотрудничеству с партнерами, надежная и качественная продукция для широкого круга потребителей.
Сейчас шинный бизнес KAMA TYRES объединяет 11 современных предприятий, включая: научные исследования и разработки, производство, реализация, сервисное обслуживание и оказание услуг по восстановлению шин для увеличения цикла их эксплуатации. По итогам 2017 года заводами КAMA TYRES было произведено более 12,9 млн шин, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. План на 2018 год — увеличить производство на 13% до 14,6 млн шин.
Ассортимент продукции KAMA TYRES включает легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, сельскохозяйственные и индустриальные шины — всего более 370 товарных позиций.
Около 75% всех выпускаемых шин реализуется в России, а 25% — поставляется иностранным дистрибьюторам. География экспортных поставок по итогам 2017 года насчитывает 48 стран мира, в том числе 12 стран СНГ и 36 стран дальнего зарубежья.
«Сегодня около 24% от общего объема выпускаемых в России шин — это доля КАМА TYRES. Ежедневно на наших предприятиях производится около 40 тыс. продукции, и этот показатель продолжает расти. Шины производства KAMA TYRES выбирают не только автовладельцы, но и крупные автоконцерны для первичной комплектации выпускаемых автомобилей, что только подтверждает их качество и надежность. Именно поэтому, поставленная перед нами задача только на первый взгляд кажется амбициозной — к 2025 году реализовать более 16 млн шин за год», — отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.
История шинного бизнеса КАМА TYRES
KAMA TYRES — шинный бизнес ПАО «Татнефть», который объединяет 11 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями полного цикла — почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, а также экспортируется в 48 стран мира.
По материалам: www.kolesa.ru