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Минюст внес в список экстремистских и запрещенных движение «Артподготовка»*
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Минюст внес в список экстремистских и запрещенных движение «Артподготовка»* 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»* стало 64-м в перечне некоммерческих организаций, чья деятельность запрещена в РФ в связи с признанием экстремистскими, следует из информации на сайте Министерства юстиции РФ.
По информации на сайте Минюста, движение признано запрещенным на территории РФ решением Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года. Это решение вступило в силу после апелляции в Верховном суде РФ 28 февраля 2018 года.
По данным ФСБ, незарегистрированное движение «Артподготовка»* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России „революции“. В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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