Минюст внес в список экстремистских и запрещенных движение «Артподготовка»*

По информации на сайте Минюста, движение признано запрещенным на территории РФ решением Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года. Это решение вступило в силу после апелляции в Верховном суде РФ 28 февраля 2018 года.

По данным ФСБ, незарегистрированное движение «Артподготовка»* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России „революции“. В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Запрещенная в России экстремистская организация