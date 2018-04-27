Китайский представитель подтвердил позицию КНР по политическому урегулированию палестинской проблемы

ООН , 27 апреля / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг призвал Совет Безопасности /СБ/ и мировое сообщество сохранять сплоченность и активизировать усилия по политическому урегулированию палестинской проблемы, что не только пойдет на пользу коренным интересам населения Палестины Израиля , но также и отвечает общим чаяниям народов региона и всего мира.

Выступая на открытом заседании СБ ООН по средневосточному урегулированию, Ма Чжаосюй отметил, что палестинская проблема — ключевой вопрос региона. Напряженность в ситуации на Среднем Востоке может смягчиться лишь после окончательного решения палестинской проблемы. Он указал, что в данный момент продолжается строительство еврейских поселений, случаи вспышек насилия происходят все чаще. Все это ведет к нагнетанию напряженности в секторе Газа. Китай пристально следит за развитием событий и выражает озабоченность большими человеческими жертвами конфликта.

Ма Чжаосюй отметил, что принцип «два государства для двух народов» — верный путь к решению палестинской проблемы. Мировому сообществу следует активизировать усилия по возобновлению переговоров на основе резолюций ООН, принципа «мир в обмен на землю» и Общеарабской мирной инициативы.

Китайский представитель призвал вовлеченные стороны сохранять сдержанность, идти навстречу, создать условия для возобновления диалога и избегать действий, которые могут привести к ухудшению ситуации.

Ма Чжаосюй констатировал, что Китай решительно продвигает и выступает за мирный процесс на Среднем Востоке, поддерживает создание палестинцами палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

"Проблема Иерусалима — ключ к решению палестинской проблемы", — отметил китайский представитель, добавив, что вовлеченные стороны должны в соответствии с ооновскими резолюциями и путем переговоров о статусе Иерусалима договориться о варианте решения, отвечающем интересам всех сторон.

Китайский дипломат также обратился к мировому сообществу с призывом не забывать о миллионах палестинских беженцев и продолжать оказывать им гуманитарную помощь. —0—