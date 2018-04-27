«Травят без выходных»: челябинка попала в больницу после выброса на заводской территории

Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку по факту незаконных выбросов в Металлургическом районе. Сотрудники компаний, расположенных на территории электродного завода, пожаловались на едкий дым, вызывающий головные боли и першение в горле.

Сотрудники предприятий направили жалобу в управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Они уверяют, что ядовитым дымом их травят больше года.

— Это предприятие располагается на территории между АО «ЭНЕРГОПРОМ — Челябинский электродный завод» и ООО «Завод углеродных и композиционных материалов». Из здания выходят несколько труб, из которых в атмосферный воздух интенсивно выделяются вредные вещества с едким запахом. Запахи ощущаются круглосуточно и в будние дни, и в рабочие, — сообщили челябинцы, подписавшие коллективное обращение.

Предприятие травит выбросами

— Люди задыхаются и не могут работать даже при закрытых евроокнах. Недавно после серии выбросов на скорой госпитализировали женщину с отравлением ядовитым дымом. Сейчас она находится в отделении токсикологии, — утверждают очевидцы.

В министерстве экологии Челябинской области подтвердили информацию, что компания занимается выработкой ферросплавов.

— В этих помещениях работало предприятие ООО «Канта». Больше месяца назад мы проводили проверку. Но там шла реорганизация, смена названия, поэтому все работы были приостановлены, — сообщили в Минэкологии.

Сегодня предприятие посетили сотрудники природоохранной прокуратуры. И именно 27 апреля работы вновь не велись.

— Установлено, что деятельность осуществляет компания из Свердловской области ООО «НПП „Нихром“». Есть оборудование для переплавки металла. В ближайшие дни руководство фирмы должно предоставить необходимую документацию. Но Министерство экологии разрешения на выбросы не давало, — заявили в Минэкологии.

На сайте компании сообщается, что фирма занимается поставками металлопродукции и является лидером в разработке технологий производства высокопрочных и хладостойких сталей для отливок. Общество с ограниченной ответственностью также предоставляет услуги по обращению с радиоактивными отходами.

Как стало известно 74.ru, участок, на котором расположено предприятие, хоть и находится на территории электродного завода, но ему не принадлежит. Несколько лет назад он был выкуплен.