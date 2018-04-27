В Звездном городке торжественно встретили экипаж МКС

Бадминтон в невесомости, рекорд пребывания в открытом космосе, и даже общение с журналистами телеканала «МИР 24» в прямом эфире. Всем этим занимался экипаж МКС во главе с Александром Мисуркиным, который сегодня торжественно встретили в Звездном городке. С подробностями — корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.

Экипаж приземлился два месяца назад, а сегодня прошло возложение цветов к памятнику первому космонавту и небольшое общение с журналистами. Командир корабля Александр Мисуркин поделился своими впечатлениями о полете.

«Я всегда не устаю говорить, что космонавты — тоже люди, и помимо всей той работы, которую мы делаем в космосе, которую мы должны делать, для меня самые яркие впечатления — выходы в открытый космос, это вид Земли из космоса и общение с экипажем», — сказал он.

На борту МКС космонавты провели 168 суток. Вместе с россиянином там были два американца — Марк Ванде Хей и Джо Акаба. Международную космическую станцию они прозвали невероятной машиной и на ее борту они творили невероятные вещи. Чего стоит прямое включение в студию телеканала «МИР» в новогоднюю ночь и общение с журналистом — в момент, когда космонавты были на высоте 380 км над Землей.

Экспедиция войдет в историю как одна из самых ярких. Ее участники играли в бадминтон и установили рекорд пребывания в открытом космосе — 8 часов 31 минута. Члены экипажа вручную монтировали новый модуль связи на приборный блок, и теперь у космонавтов на МКС есть интернет.

В 1994 комета Шумейкеров-Леви 9 столкнулась с Юпитером. Это был первый случай, когда столкновение двух небесных тел в Солнечной системе было зафиксировано астрономами. «Хаббл» был главным свидетелем. В этом году исполнилось 28 лет с момента запуска телескопа. Материал о пяти важнейших открытиях «Хаббла» уже на сайте #мир24 и в Stories прямо сейчас. #космос #хаббл

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

26 Апр 2018 в 1:15 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ