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В Рязани изменился режим работы киосков по продаже проездных билетов
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В Рязани изменился режим работы киосков по продаже проездных билетов 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Внесены изменения в график работы «Киосков по продаже проездных билетов» и Информационно-справочного центра в связи с предстоящими праздничными и выходными днями.
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