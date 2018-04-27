Следком начал проверку по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику

Сегодня в СМИ появился видеоролик, на котором несколько подростков в ходе конфликта наносят множественные удары по лицу и телу своему сверстнику. После этого молодые люди убежали, пострадавший самостоятельно поднялся с асфальта.

С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего следователями СУ СУКР по Кировской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области