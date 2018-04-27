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Следком начал проверку по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику
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Следком начал проверку по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику.
Сегодня в СМИ появился видеоролик, на котором несколько подростков в ходе конфликта наносят множественные удары по лицу и телу своему сверстнику. После этого молодые люди убежали, пострадавший самостоятельно поднялся с асфальта.
С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего следователями СУ СУКР по Кировской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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