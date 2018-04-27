Следком начал проверку по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту нанесения побоев группой подростков своему сверстнику.
Сегодня в СМИ появился видеоролик, на котором несколько подростков в ходе конфликта наносят множественные удары по лицу и телу своему сверстнику. После этого молодые люди убежали, пострадавший самостоятельно поднялся с асфальта.
С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего следователями СУ СУКР по Кировской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области