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Пропавшего 59-летнего мужчину ищут в Аксайском районе
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Пропавшего 59-летнего мужчину ищут в Аксайском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 59-летнего Владимира Слепцова ищут полицейские в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 10 апреля мужчина 1958 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид — 55-60 лет, худощавый, высокий, треугольное лицо, оттопыренные уши, прямые темные волосы.
В день исчезновения разыскиваемый был одет в серые брюки, камуфлированный бушлат и черные галоши.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02.
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