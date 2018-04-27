Пропавшего 59-летнего мужчину ищут в Аксайском районе

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, 10 апреля мужчина 1958 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид — 55-60 лет, худощавый, высокий, треугольное лицо, оттопыренные уши, прямые темные волосы.

В день исчезновения разыскиваемый был одет в серые брюки, камуфлированный бушлат и черные галоши.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02.