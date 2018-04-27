Ярославский госпиталь ветеранов войн — лидер в России по оказанию помощи в травматологии и ортопедии

Ярославский госпиталь ветеранов войн признан лучшим в стране в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии. Столь высокую оценку медицинское учреждение получило на проходившем в Москве V Всероссийском съезде геронтологов и гериатров.

Великобритании, Италии, Сербии, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Киргизии, Украины. В мероприятии приняли участие ведущие международные и российские эксперты профильной специализации, главные гериатры регионов России , представители служб социальной защиты населения, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социального бизнеса. Среди них и специалисты из Франции

— Лидерство в этой сфере говорит о высоком профессиональном уровне врачей госпиталя, — отметил главный врач госпиталя ветеранов Михаил Осипов . — У нас многопрофильное специализированное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием, но самое главное наше богатство — это кадры. Из 63 врачей госпиталя 39 — высшей и первой квалификационных категорий, из 106 средних медицинских работников 79 — медицинские сестры высшей и первой квалификационных категорий.

Госпиталь оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой, использует в своей работе новые медицинские и организационные технологии, обеспечивает эффективные лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья ветеранов.

В 2017 году в госпитале прошли лечение свыше 6 тысяч пациентов. Выполнено почти 3 тысячи операций. Самыми распространенными патологиями, с которыми имеют дело врачи медучреждения, являются болезни системы кровообращения. На втором месте — болезни костно-мышечной системы, на третьем — болезни глаза и его придаточного аппарата.

Ежеквартально проводится анкетирование пациентов госпиталя по вопросам доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, качества лечебно-диагностического процесса в стационаре и поликлинике. Согласно результатам опросов, более 95 процентов респондентов удовлетворены качеством обслуживания.