Методику оценки эффективности работы властей города по противодействию коррупции разработают в Москве

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы разработает методику оценки эффективности деятельности исполнительной власти города по противодействию коррупции, также будет подготовлено соглашение о взаимодействии в этой сфере с главками столичных СК и МВД . Об этом сообщила пресс-служба департамента.

«Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы разработает методику оценки эффективности деятельности исполнительной власти города Москвы по противодействию коррупции. В этой работе также примет участие прокуратура города Москвы и управление государственной службы и кадров правительства Москвы . В ближайшее время будет подготовлено соглашение о взаимодействии в сфере противодействия коррупции между Главным следственным управлением СК РФ по Москве и Главным управлением МВД по Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета при мэре Москвы по противодействию коррупции 26 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.

По данным департамента, материалы в отношении почти 40 государственных служащих были рассмотрены на президиумах Совета по противодействию коррупции в прошлом году. «В 2017 г., как отмечалось в ходе заседания, на президиумах Совета по противодействию коррупции были рассмотрены материалы в отношении 39 государственных гражданских служащих, четыре из которых привлечены к дисциплинарной ответственности, один уволен по утрате доверия за нарушения, допущенные при предоставлении сведений о доходах. Заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению проходили и непосредственно в органах исполнительной власти», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, количество рассмотренных материалов на данных заседаниях возросло. «По итогам года можно констатировать, что количество рассмотренных материалов на данных заседаниях возросло на 30%, в 1,7 раза возросло количество рассматриваемых случаев нарушений порядка предоставления госслужащими сведений о доходах, почти в два раза выросло и количество должностных лиц, привлеченных по результатам работы этих комиссий к дисциплинарной ответственности, в том числе шесть государственных гражданских служащих были уволены по утрате доверия», — отмечают в департаменте.

В ходе заседания также обсуждались проблемы предстоящей декларационной кампании 2018 г. в связи с внесением изменений в закон города «О противодействии коррупции в Москве» и подписанием указа мэра «Об утверждении порядка предоставления лицами, замещающими муниципальные должности в Москве, должность главы администрации внутригородского муниципального образования в Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты Москвы».

«В частности, было принято решение проанализировать итоги работы по сбору сведений за 2017 г. и по результатам представить предложения по совершенствованию существующей системы работы», — говорится в сообщении.