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Мужчина, убивший в Китае семь детей, вымещал на жертвах школьные обиды
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Мужчина, убивший в Китае семь детей, вымещал на жертвах школьные обиды 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Главный региональный
ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости. Мужчина, совершивший в пятницу нападение на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси и убивший семь детей, таким образом вымещал старые обиды на одноклассников, которые издевались над ним во время учебы, сообщила полиция уезда Мичжи в официальном аккаунте в соцсети Weibo.
Нападение произошло в пятницу около 18.10 по местному времени (13.10 мск) в уезде Мичжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси, когда дети шли из школы по домам.
Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также обучался в этой школе, вооружившись небольшим ножом, напал на первых встретившихся ему школьников. Прибывшая на место происшествия полиция немедленно задержала нападавшего. После первого допроса он сознался в содеянном и заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.
Правоохранительные органы продолжают расследование, к настоящему моменту неизвестно, является ли задержанный психически вменяемым.
В результате нападения на месте погибли пять девочек и два мальчика, еще 12 детей были доставлены в больницу с ранениями, об их состоянии ничего неизвестно.
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