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Воспитанники центра экологии вернулись с Северного Полюса
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Воспитанники центра экологии вернулись с Северного Полюса 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
25 апреля в аэропорту Жуковский приземлился самолет МЧС с участниками Большой арктической экспедиции Матвея Шпаро, в которой участвовали обучающиеся в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.
В рамках 10-й Большой арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео».
Несколько школьников и двое взрослых руководителей экспедиции (отряд «Полюс») прошли 100 км, а вторая группа школьников прожила неделю на дрейфующей станции «Барнео» и проводила научные исследования.
В составе отряда «Полюс» были два воспитанника Московского детско-юношеского центре экологии, краеведения и туризма, а другие два — в составе отряда «Барнео».
26 апреля участники Большой арктической экспедиции собрались в Доме Правительства Российской Федерации и рассказали о своих впечатлениях.
Фото с сайта Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.
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