Воспитанники центра экологии вернулись с Северного Полюса

25 апреля в аэропорту Жуковский приземлился самолет МЧС с участниками Большой арктической экспедиции Матвея Шпаро, в которой участвовали обучающиеся в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

В рамках 10-й Большой арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео».

Несколько школьников и двое взрослых руководителей экспедиции (отряд «Полюс») прошли 100 км, а вторая группа школьников прожила неделю на дрейфующей станции «Барнео» и проводила научные исследования.

В составе отряда «Полюс» были два воспитанника Московского детско-юношеского центре экологии, краеведения и туризма, а другие два — в составе отряда «Барнео».

26 апреля участники Большой арктической экспедиции собрались в Доме Правительства Российской Федерации и рассказали о своих впечатлениях.

Фото с сайта Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма.