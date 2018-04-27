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Евгений Петросян почти не изменился за 30 лет. Как ему это удалось?
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Евгений Петросян почти не изменился за 30 лет. Как ему это удалось? 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@petrosyanevgenyЕвгений Петросян почти не изменился за 30 лет. Как ему это удалось?Юморист Евгений Петросян (72), несмотря на свой преклонный возраст, является активным пользователем социальных сетей. На днях комедийный актер продемонстрировал своим подписчикам архивную фотографию 30-летней давности. Каково же было удивление поклонников, которые рассмотрев фото, отметили что артист отлично сохранился и за это время «ничуть не постарел».
Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 25 Апр 2018 в 7:53 PDT  Поклонники отметили, что за несколько десятилетий артист «не растерял фирменного блеска в глазах»: «Столько лет прошло, а вы все тот же озорной мальчонка!», «Ну надо же! 30 лет, а как будто вчера это было!», «Евгений, поделитесь секретом вечной молодости!». Читай также о том, как жена Евгения Петросяна рассказала, как феноменально похудела на 46 килограммов.
Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 24 Апр 2018 в 3:53 PDT
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