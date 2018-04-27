Путин рассчитывает на слаженное взаимодействие парламента и нового кабмина

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит встреча президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма. Во время своего выступления президент заявил, что надеется на слаженное и эффективное взаимодействие между парламентом и новым составом правительства России , при реализации обозначенных в послании Федеральному собранию задач.

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством России. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», — приводит цитату главы государства RT.

Напомним, что послание Федеральному собранию было озвучено президентом РФ 1 марта 2018 года. В частности были обозначены задачи по усовершенствованию законодательной базы.