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Путин рассчитывает на слаженное взаимодействие парламента и нового кабмина
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Путин рассчитывает на слаженное взаимодействие парламента и нового кабмина 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходит встреча президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма. Во время своего выступления президент заявил, что надеется на слаженное и эффективное взаимодействие между парламентом и новым составом правительства России, при реализации обозначенных в послании Федеральному собранию задач.
«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством России. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», — приводит цитату главы государства RT.
Напомним, что послание Федеральному собранию было озвучено президентом РФ 1 марта 2018 года. В частности были обозначены задачи по усовершенствованию законодательной базы.
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