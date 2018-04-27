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Разработку российской газовой турбины собрались продолжить с новым образцом
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Разработку российской газовой турбины собрались продолжить с новым образцом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Госэнергохолдинг «ИнтерРАО» может предоставить еще одну российскую мощную газовую турбину для доработки после того, как первый модернизированный образец не прошел испытания.
«Мы остаемся. Проект не закрыт. Напомню, мы предоставили турбину и стенд Ивановских ПГУ. Роснано дало деньги. (…) А все основные работы проводят Сатурн, ОДК и Ростехнологии. Рассматриваем сейчас варианты. Первоначально у нас была готовность дать еще одну турбину», — приводит Reuters слова главы ИнтерРАО Бориса Ковальчука.
Он сообщил, что Ростех уже обратился с просьбой предоставить еще одну турбину. По словам Ковальчука, можно попытаться восстановить прежний образец, однако на это потребуется значительное время.
На прошлой неделе Reuters заявило, что прототип газовой турбины российского производства на испытаниях вышел из-под контроля и развалился. Позднее Министерство энергетики признало, что российские разработки по производству газовой турбины большой мощности для электростанций пока оказались ненадежными. В Ростехе аварию подтвердили, подчеркнув, что для проекта это не фатально, и заявили о намерении продолжать работу.
В России сейчас не производятся газовые турбины большой мощности (от 110 МВт и выше). Пока это оборудование импортируется.
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