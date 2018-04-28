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Перед праздниками московские дороги «раскраснелись» от пробок
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Перед праздниками московские дороги «раскраснелись» от пробок 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: BFM.RU
В субботу, 28 апреля, в Москве отмечены большие пробки, особенно в центре. Уже к 16 часам, по данным «Яндекса», они составили восемь баллов и держаться до сих пор. О причинах Business FM спросила таксистов.
Александр таксист «Видимо, люди хотели решить какие-то вопросы перед выходными, потянулись в центр к обеду. При этом вроде как вручную регулировали светофоры и у МИДа, например, на Смоленке, долго держали радиальную Смоленскую улицу, не пропускали на Садовую, условно. И Большая Пироговка — тоже, Зубовский бульвар — минут пять-десять Садовое пропускали. Других видимых причин лично я не видел. При этом »Яндекс» героически врал, что допустим, от зоопарка доехать до Плотникова переулка или до Денежного — это 20 минут. У меня сложилось сегодня ощущение, что, конечно, бочка так сказать слегка перегрета, давление превышено».
По прогнозу «Яндекс.пробки» ситуация на дорогах будет постепенно нормализовываться. И к 21 часу пробки составят три балла.
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