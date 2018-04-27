Знаменитого маньяка удалось вычислить через его генеалогическое древо

США после трех десятков лет поисков задержан серийный убийца и насильник, выйти на след которого удалось благодаря интернет-сервису, предоставляющему генеалогические услуги.

Волна преступлений захлестнула штат Калифорния в июне 1976 года. Неизвестный преступник по ночам проникал в частные дома к одиноким женщинам, связывал и насиловал, после чего забирал ценности и деньги. При этом маньяк тщательно готовился к вылазкам: выбирал потенциальную жертву, изучал ее распорядок дня, иногда проводил «рекогносцировку» — заранее открывал в доме замки на окнах, разряжал хозяйское оружие. Пострадавшие описывали насильника как молодого человека европейской внешности и спортивного телосложения.

Позже маньяк сменил предпочтения и стал нападать в основном на супружеские пары. В этом случае он действовал более изощренно: будил спящих хозяев фонариком и связывал их, угрожая револьвером. Затем отводил женщину в отдельную комнату, где мог насиловать несколько часов подряд с перерывами на отдых и еду. У садиста была своя «фирменная фишка»: он ставил на спину связанного мужчины чашку с блюдцем и предупреждал, что убьет всех членов семьи, если услышит дребезг фарфора. Иногда мучитель исполнял угрозу, забивая людей до смерти бытовым инструментом. Уходил насильник в бесшумной манере: жертвы порой часами лежали в ужасе, не догадываясь, что остались одни.

Маньяк получил сразу несколько кличек, самой известной из которых стала «Убийца из золотого штата» (Калифорнию так называют из-за золотой лихорадки 1850 года). ФБР предполагает, что на счету садиста 12 убийств, около 50 изнасилований и более 100 краж со взломом. Больше всего нападений маньяк совершил в 1976-1979 годах, когда изнасилования происходили практически каждую неделю. Всплеск убийств супружеских пар пришелся на два последующих года. Летом 1981 года серия резко прервалась. Единственное аналогичное преступление произошло только в 1986 году, когда в своем доме в Южной Калифорнии была изнасилована и убита разводным ключом 18-летняя девушка, работавшая кассиром в закусочной.

Выйти на след маньяка долго не могли по различным причинам. В частности, департаменты полиции считали убийства бытовыми и искали местных подозреваемых. Так, в Санта-Барбаре офис шерифа пошел по ложному следу, предположив, что к изнасилованиям в городе причастен член городской банды, позже убитый в перестрелке. Сдвинуться с мертвой точки удалось в 1996 году. Объединенная следственная группа под руководством агентов ФБР впервые сделала ДНК-анализ биологических образцов предполагаемого маньяка, найденных на месте преступлений. Однако понадобилось еще больше 20 лет, чтобы вычислить их обладателя.

В минувший вторник в результате спецоперации в небольшом калифорнийском городке Ситрус Хайтс был арестован 72-летний Джозеф ДеАнджело. В 1976-1979 годах он служил офицером в полиции, пока не был уволен, попавшись на краже из магазина молотка и отпугивателя для собак. ФБР уверена, что экс-полицейский и есть «убийца из золотого штата». Мужчине официально предъявлено обвинение в 8 убийствах.

Личность маньяка удалось установить благодаря интернет-сервису, который предоставляет платные услуги, связанные с генеалогией. Детективы проверили образцы ДНК по базе данных, где содержатся сведения о десятках миллионов семейных древ. В результате удалось сначала найти дальних родственников ДеАнджело, а затем убедиться в полном соответствии образцов экс-офицера и серийного преступника.