Телебашню снова взорвали — сегодня это произошло почти под землей

Екатеринбурге снова взорвали телебашню. Речь идет о круглом бетонном основании объекта, оставшемся после сноса ствола башни.

Сначала «шайбу» крушили экскаваторы с гидравлическими ножницами и отбойными молотками (на что жаловались сотрудники соседних офисов). Если кирпичная часть «шайбы» поддавалась легко, то с бетоном ситуация оказалась сложнее. Сегодня на площадке снова поднялась пыль и раздались звуки взрыва.

— Сейчас доводятся до конца демонтажные работы. Опасности для окружающих это не представляет, — прокомментировали в УГМК

Демонтаж основания телебашни, по последним данным, собираются завершить в конце мая.

Отметим, что снос ствола и «шайбы» может оказаться не самым сложным в демонтаже башни, поскольку в качестве ее фундамента было забито свыше двух тысяч свай. Всего в основании легендарного недостроя — 4,5 тысячи кубометров бетона.

24 марта телевышку снесли, и за этим процессом следил, кажется, весь город. Екатеринбуржцы записали тысячи видео взрывов, самые эффектные из них — здесь. Оставшийся стоять 30-метровый «огрызок» уронили 1 апреля, а через несколько дней начали дробить основание башни.

На освободившемся месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Ее первые эскизы держали в тайне до последних дней, но все-таки показали перед сносом.