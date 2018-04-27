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Телебашню снова взорвали — сегодня это произошло почти под землей
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Телебашню снова взорвали — сегодня это произошло почти под землей 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге снова взорвали телебашню. Речь идет о круглом бетонном основании объекта, оставшемся после сноса ствола башни.
Сначала «шайбу» крушили экскаваторы с гидравлическими ножницами и отбойными молотками (на что жаловались сотрудники соседних офисов). Если кирпичная часть «шайбы» поддавалась легко, то с бетоном ситуация оказалась сложнее. Сегодня на площадке снова поднялась пыль и раздались звуки взрыва.
— Сейчас доводятся до конца демонтажные работы. Опасности для окружающих это не представляет, — прокомментировали в УГМК.
Демонтаж основания телебашни, по последним данным, собираются завершить в конце мая.
Отметим, что снос ствола и «шайбы» может оказаться не самым сложным в демонтаже башни, поскольку в качестве ее фундамента было забито свыше двух тысяч свай. Всего в основании легендарного недостроя — 4,5 тысячи кубометров бетона.
24 марта телевышку снесли, и за этим процессом следил, кажется, весь город. Екатеринбуржцы записали тысячи видео взрывов, самые эффектные из них — здесь. Оставшийся стоять 30-метровый «огрызок» уронили 1 апреля, а через несколько дней начали дробить основание башни.
На освободившемся месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Ее первые эскизы держали в тайне до последних дней, но все-таки показали перед сносом.
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