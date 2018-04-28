Ещё
Горы «бетонного пепла»: летаем над площадкой снесенной телебашни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горы «бетонного пепла»: летаем над площадкой снесенной телебашни 

e1.ru 39 минут назад
Фото: e1.ru
Летающая камера Е1.RU сняла сверху площадку снесенной телебашни в Екатеринбурге. Это в чем-то удивительное зрелище.
От ствола башни, который лег на насыпь при взрыве, остался лишь холм бетонной крошки (повторяющий контур упавшей вышки). А стены внутри полуразобранного основания башни напоминают лучи. Также на площадке стоят несколько экскаваторов, которые с помощью гидроножниц и отбойных молотков в течение месяца превращали бетонный ствол в пыль. Очередной взрыв в основании телебашни произошел вчера.
24 марта телевышку снесли, и за этим процессом следил, кажется, весь город. Екатеринбуржцы записали тысячи видео взрывов, самые эффектные из них — здесь. А мы вели прямой эфир сноса, после которого оговорка про бетонный пепел стала локальным мемом.
Оставшийся стоять 30-метровый «огрызок» уронили 1 апреля, а через несколько дней начали дробить основание башни.
На освободившемся месте УГМК собирается строить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Ее первые эскизы держали в тайне до последних дней, но все-таки показали перед сносом.
e1.ru: последние новости
С долгами бизнесменов Павла Неверова и Олега Ёлкина будут расплачиваться их наследники На площадь 1905 года выйдут танки: вечером перекроют улицы из-за репетиции парада Победы В Екатеринбурге 9 Мая запретят продажу алкоголя
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте67
«Он не должен был сесть»11
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности88
Трамп и Меркель «проехались» по России367
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение