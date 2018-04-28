Горы «бетонного пепла»: летаем над площадкой снесенной телебашни

Летающая камера Е1.RU сняла сверху площадку снесенной телебашни в Екатеринбурге . Это в чем-то удивительное зрелище.

От ствола башни, который лег на насыпь при взрыве, остался лишь холм бетонной крошки (повторяющий контур упавшей вышки). А стены внутри полуразобранного основания башни напоминают лучи. Также на площадке стоят несколько экскаваторов, которые с помощью гидроножниц и отбойных молотков в течение месяца превращали бетонный ствол в пыль. Очередной взрыв в основании телебашни произошел вчера.

24 марта телевышку снесли, и за этим процессом следил, кажется, весь город. Екатеринбуржцы записали тысячи видео взрывов, самые эффектные из них — здесь. А мы вели прямой эфир сноса, после которого оговорка про бетонный пепел стала локальным мемом.

Оставшийся стоять 30-метровый «огрызок» уронили 1 апреля, а через несколько дней начали дробить основание башни.