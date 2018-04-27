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Китайские археологи успешно завершили первую глубоководную экспедицию
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Китайские археологи успешно завершили первую глубоководную экспедицию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Санья, 27 апреля /Синьхуа/ — Группа китайских археологов сегодня вернулась из акватории архипелага Сиша в тропический курортный город Санья южнокитайской провинции Хайнань, успешно завершив первую глубоководную экспедицию.
В ходе десятидневной экспедиции археологи с помощью пилотируемого батискафа «Шэньхай юнши» /"Глубоководный храбрец"/ совершили 7 погружений общей продолжительностью в 66 часов 51 минуту. Максимальная глубина погружения достигла 1003 метров. Все намеченные работы были выполнены, из воды были успешно извлечены образцы древних памятников культуры.
"Глубоководная археология — это совсем новые вызовы и важная исследовательская тематика для нас. Благодаря данной экспедиции мы приобрели основное понятие и опыт о подводной археологии с использованием техники глубоководного погружения", — отметил Сун Цзяньчжун, заместитель главы Центра по охране подводного культурного наследия при Государственном управлении по охране культурного наследия КНР.
Следующим этапом работы археологов будет проведение комплексного анализа и рассмотрение всех собранных в ходе экспедиции данных, на основе чего будет составлен исследовательский доклад, призванный заложить фундамент для обнаружения и охраны древних памятников культуры в глубинах Южно-Китайского моря, сообщил Сун Цзяньчжун.
Как стало известно, в данной экспедиции состоялось первое пробное применение пилотируемого батискафа «Шэньхай юнши» после сдачи его в эксплуатацию.
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