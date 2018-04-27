Китайские археологи успешно завершили первую глубоководную экспедицию

Санья, 27 апреля / Синьхуа / — Группа китайских археологов сегодня вернулась из акватории архипелага Сиша в тропический курортный город Санья южнокитайской провинции Хайнань, успешно завершив первую глубоководную экспедицию.

В ходе десятидневной экспедиции археологи с помощью пилотируемого батискафа «Шэньхай юнши» /"Глубоководный храбрец"/ совершили 7 погружений общей продолжительностью в 66 часов 51 минуту. Максимальная глубина погружения достигла 1003 метров. Все намеченные работы были выполнены, из воды были успешно извлечены образцы древних памятников культуры.

"Глубоководная археология — это совсем новые вызовы и важная исследовательская тематика для нас. Благодаря данной экспедиции мы приобрели основное понятие и опыт о подводной археологии с использованием техники глубоководного погружения", — отметил Сун Цзяньчжун, заместитель главы Центра по охране подводного культурного наследия при Государственном управлении по охране культурного наследия КНР

Следующим этапом работы археологов будет проведение комплексного анализа и рассмотрение всех собранных в ходе экспедиции данных, на основе чего будет составлен исследовательский доклад, призванный заложить фундамент для обнаружения и охраны древних памятников культуры в глубинах Южно-Китайского моря, сообщил Сун Цзяньчжун.

Как стало известно, в данной экспедиции состоялось первое пробное применение пилотируемого батискафа «Шэньхай юнши» после сдачи его в эксплуатацию.