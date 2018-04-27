Бизнес‐омбудсмен посетил кондитерское производство в Химках

Амбициозные планы, которым мешают проблемы с налоговой. Химкинские бизнесмены рассказали уполномоченному по защите прав предпринимателей о «наболевшем». Омбудсмен Владимир Головнев посетил одно из кондитерских производств города.

Несколько лет назад вместо кондитерского производства в Химках была небольшая булочная и всего 7 сотрудников. Продукцию продавали в основном из Европы. Пока не «подскочил» курс евро. Это стало толчком для открытия собственного производства.

Десерты поставляются по всей стране — в рестораны, гостиницы, для кейтеринговых компаний. Продукция замороженная. После выпекания все торты и креманки помещают в шокеры — температура там -35. Разморозил за 3 часа, и можно не держать в штате кондитера. Производители уверяют — вкусовые качества не теряются.

Делали торт, замораживали его при шоковой заморозке в течение 1,5 часов при -35 градусах, потом перемещали в -18. По прошествии пары дней доставали его и брали тот торт, который был сделан днем ранее. Вкусовые качества после заморозки не поменялись. Разницы между таким тортом и свежим — нет — Екатерина Решетникова , главный технолог.

По словам управляющей производством, им постоянно «вставляет палки в колеса» налоговая. Проблемой предприниматели поделились с бизнес-омбудсменом

области.

У нас производство поменяло свой адрес, нам нужно было это сделать и в документах. Подали документы — нам отказали. Непонятные нам отписки стали делать. Почему? Хотя пришли, проверили производство, сфотографировали. Видели, что все работает, что мы не фирма-однодневка

— Надежда Сенокосова, управляющая производством.

Сменить, наконец, юридический адрес, удалось только после вмешательства уполномоченного. Сейчас кондитеры показывают Владимиру Головневу расширяющееся производство и просят уже не за себя — за коллег.

Мы бы очень хотели, чтобы мы объединенными усилиями смогли решить ту задачу, которую ставит перед нами губернатор. Чтобы на территории Московской области и создавались новые рабочие места, приходили сюда предприятия из других субъектов, может, даже

из-за границы. И, конечно, мы должны создать условия, чтобы эти предприятия могли регистрироваться в очень короткий промежуток времени, по щелчку

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Чтобы найти системное решение проблемы,

бизнес-омбудсмен

планирует привлекать депутатский корпус и областное правительство.