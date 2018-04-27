В Кингисеппе опробуют новые технологии социального обслуживания

Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» информирует о предоставлении новых технологий социального обслуживания: «Домой без преград» и «Заботливый сосед».

«Домой без преград» — эта услуга предоставляется инвалидам (детям-инвалидам), имеющим ограничение способности к передвижению и пользующихся техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, представляет собой помощь по подъему (спуску) в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы и доставку получателя услуг в пределах территории Кингисеппского района.

Услуга предоставляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Получателю Услуги может быть оформлено не более двух заявок на текущий день и не более четырех заявок в месяц. Заявки принимаются по тел. 2-84-43.

«Заботливый сосед» — это организация помощи ухода не посторонними людьми на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которым необходим постоянный или временный уход в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.

Получателями услуги могут быть пожилые граждане и инвалиды старше 18 лет с установленной инвалидностью I и (или) II группы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Помощником может быть совершеннолетний дееспособный гражданин (не из числа родственников), постоянно проживающий на территории Ленинградской области (не далее 1000 метров от места проживания получателя услуг), оказывающий Услугу на основании договора возмездного оказания услуг.

Подробную информацию можно получить в Комитете социальной защиты населения по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а (центральный вход), кабинет № 13, тел: 4-11-20