«Его профессиональный опыт абсолютно бесценен». Глеб Никитин на встрече Андрея Шаронова с нижегородскими управленцами

Фото Юлии Горшковой«Его профессиональный опыт абсолютно бесценен». Глеб Никитин на встрече Андрея Шаронова с нижегородскими управленцами27 апреля в Нижегородском кремле состоялась лекция президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова «Я: 2.0. О важности трансформации каждого из нас».

С приветственным словом к слушателям — представителям органов власти различного уровня — обратился глава Нижегородской области Глеб Никитин. «Мы познакомились с Андреем Владимировичем в 2004 году, когда происходила реформа государственного управления. Тогда он стал одним из двух вместо шестнадцати заместителей министра экономического развития страны. То есть они вдвоем тянули всю повестку Минэкономразвития . Андрей Шаронов в режиме стресса осваивал все направления потенциальных реформ, затем много работал в органах управления крупнейших акционерных обществ», — сообщил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что последние 5 лет Андрей Шаронов возглавляет ведущую бизнес-школу нашей страны.

— Профессиональный опыт Андрея Шаронова, через призму его личностного развития, абсолютно бесценен, — подытожил Глеб Никитин.

Андрей Шаронов рассказал, что читает свои лекции управленческим командам российских моногородов и надеется на долгосрочное сотрудничество с правительством Нижегородской области.