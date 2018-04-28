Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику РФ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» пригласил бывшего президента США Барака Обаму приехать в Россию и посмотреть на ее «разорванную в клочья» экономику.
«Он (Обама. — RNS) как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.
В ходе интервью премьер-министр отметил, что Россия выработала инструменты реагирования на введение против страны санкций и прошла стресс-тест.
«Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается», — подчеркнул Медведев.
В январе 2016 года Обама, находясь в должности президента США, заявлял, что санкции «разорвут в клочья» экономику России.