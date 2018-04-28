Власти подмосковного Одинцова опровергли сжигание мусора

МОСКВА , 28 апр — РИА Недвижимость. Власти подмосковного Одинцова опровергают сжигание отходов на территории предприятий, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов с мусорных площадок муниципалитета, сообщили РИА Недвижимость в администрации Одинцова.

"На перевалочной базе ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» ни отходы, ни что-либо иное не сжигается. Визуальный эффект, который вызвал беспокойство жителей 8-го микрорайона, стал следствием парения воды после прошедшего дождя. Отсутствие горения подтверждает акт МЧС от 27 апреля. ОАО «Одинцовское КХиБ» готово пригласить инициативные группы жителей на территорию предприятия, чтобы развеять их сомнения", — озвучил собеседник агентства позицию властей.

Ранее от жителей Одинцова стали поступать жалобы на незаконное сжигание мусора на территории мусоросборных пунктов.

По информации, на которую ссылаются в Одинцовской администрации, проблемы с вывозом мусора возникли после закрытия в 2017 году ряда полигонов.

"Закрытие в 2017 году ряда полигонов повлекло за собой значительные проблемы с вывозом мусора. На западном направлении Московской области осталось три полигона, включенных в государственный реестр — «Ядрово», «Храброво», «Алексинский карьер». В соответствии с заключенным договором, ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство » вывозит отходы на полигон «Ядрово». Однако в настоящий момент ситуация в Волоколамском районе осложнена протестными акциями, которые сопровождаются порчей транспорта, перекрытием дорог и совершением прочих противоправных действий. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей мусоровозов. Кроме того, полигон ТБО «Ядрово» существенно ограничил объем принимаемых от ОАО «Одинцовское КХиБ» отходов. Все это повлекло за собой накопление мусора на перевалочной базе в Одинцово по адресу: Транспортный проезд, 33А", — поясняют в администрации.

Большая часть запросов на размещение отходов на других полигонах Московской области и ближайших регионов осталась без ответа. Остальные отказали из-за недостаточности лимитов на прием отходов.

"В настоящее время ОАО «Одинцовское КХиБ» делает все возможное для разрешения сложившейся ситуации и скорейшего освобождения перевалочной базы от навалов мусора", — заключил источник в Одинцовской администрации.