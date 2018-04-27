Сакура распустится в Бирюлевском дендропарке к празднованию Ханами

В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры — Ханами. По прогнозам столичных экологов, к празднику в столице деревья уже зацветут, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

«5 мая в роще сакуры в Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры «Ханами». Сакура — один из самых известных символов Японии и японской культуры, с давних пор почитаемый японцами. По оценкам специалистов ГПБУ «Мосприрода», в этом году сакура зацветет ориентировочно 4-5 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе праздника запланировано проведение мастер-классы, связанные с японской культурой (оригами): каллиграфия «Гохуа», изготовление «Веточки сакуры» из гофрированной бумаги, живопись «Суми-э», японские народные игры (Го — настольная игра, напоминающая игру в шашки, Аятори — игра для девочек с веревочками на руках, Отэдама — жонглирование мешочками с фасолью). Победителям игр будут вручены памятные подарки. Также запланировано традиционное фотографирование в кимоно на фоне цветущей сакуры. Весь день на площадке будет звучать японская музыка.

В пресс-службе напомнили, что в Бирюлевском дендропарке растут 50 сакур сорта эдзо.