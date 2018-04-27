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Ярэнерго напоминает о запрете расклейки объявлений на опорах ЛЭП
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Ярэнерго напоминает о запрете расклейки объявлений на опорах ЛЭП 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Опоры линий электропередачи являются частью электросетевого комплекса. Наряду с остальным электрооборудованием, они нуждаются в периодическом обслуживании, ремонте, покраске металлических частей для повышения коррозионной стойкости и защиты от погодных явлений. Нерадивые рекламодатели нередко расклеивают на опорах объявления, крепят незаконные рекламные конструкции, баннеры, вывески, таблички. На крупных улицах и в оживленных местах, порой, опоры полностью обклеиваются объявлениями в несколько слоев. Такие явления затрудняют энергетикам проведение регулярных осмотров, выявление возможных дефектов и неисправностей, выполнение технического обслуживания.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» вынуждены вести постоянную работу по очистке опор уличного освещения и линий электропередачи от объявлений и различных рекламных конструкций. Бригады электромонтеров, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей по эксплуатации и ремонту электросетевого оборудования, вынуждены затрачивать время, материальные средства на приведение опор в подобающий вид.
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» предупреждает, расклейка объявлений вне специально отведенных мест, в том числе на опорах ЛЭП, запрещена и влечет административную ответственность.
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