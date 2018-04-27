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На площадке фестиваля «Московская весна acappella» в ЮЗАО горожане почувствуют себя звездами эстрады
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На площадке фестиваля «Московская весна acappella» в ЮЗАО горожане почувствуют себя звездами эстрады 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Творческий весенний фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. В этом году он будет проходить на 61 площадке. В Юго-Западном округе она разместится на Профсоюзной улице, владение 41 в районе Черемушки. Город уже начали украшать к этому событию: установлено около 50 интерактивных музыкальных арт-объектов на площадках фестиваля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Так, на площадках фестиваля можно будет посидеть на 30 «музыкальных скамейках», мелодия которых меняется в зависимости от того, сколько человек на них расположились. На Тверской площади, в Новопушкинском сквере, в Камергерском переулке и на Новом Арбате можно будет вспомнить старые добрые композиции с помощью арт-объектов «Виниловый диск».
На площадке на Профсоюзной улице появится арт-объект «Как я пою?». «С помощью арт-объектов „Как я пою?“ все желающие смогут почувствовать себя звездами эстрады. Посетители площадки поднимутся на „говорящую сцену“, где им предложат спеть в микрофон. Электроника определит вид певческого голоса посетителя (бас, тенор, баритон, сопрано) и сообщит об этом исполнителю. А затем „говорящая сцена“ предложит прослушать композицию, которую исполняет звезда мировой сцены с похожим звучанием голоса», — рассказали организаторы.
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