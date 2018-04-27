«Экотехнопарк» вложит около 2 млрд рублей в три комплекса переработки мусора в Подмосковье

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Компания «Экотехнопарк» вложит около 2 млрд рублей в создание трех мусороперерабатывающих комплексов (экотехнопарков) в Московской области дополнительно к заявленному Рузе. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Ильдар Неверов.

Ранее сообщалось, что в регионе строится новая инфраструктура утилизации мусора, которая, по данным властей, позволит снизить объем складируемых на полигонах отходов с 97% в 2018 году до 44% к 2030 году. Десять крупных мусороперерабатывающих комплексов станут частью этой системы. Подписаны соглашения на создание четырех из них: в Сергиево-Посадском и Каширском районах, а также в Рузе и Клину.

"Компания возведет еще три таких экотехнопарка, они будут располагаться в пределах 50 км от Москвы и принимать до 350 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в каждый составит 660 млн рублей", — сказал Неверов, не уточнив места их будущего расположения.

Также «Экотехнопарк» построит еще две очереди комплекса в Рузе — это будет крупнейший подобный объект компании в Подмосковье. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот комплекс составит порядка 980 млн рублей. Его планируется возвести в 2019 году.

Согласно документам Минэкологии Московской области, больше всего мусора в Подмосковье образуется на востоке и юго-востоке региона. При этом компания построит свой самый крупный перерабатывающий комплекс на западе области, чтобы закрыть потребность в обработке отходов ближайших муниципалитетов и севера, северо-запада и северо-востока Москвы. Столица образует в два раза больше мусора, чем область: 7,8 млн тонн в год против 3,9 млн тонн соответственно.

Как будет работать экотехнопарк

Согласно концепции кампании, экотехнопарк в Рузе будет состоять из нескольких линий сортировки отходов. Сначала мусор будет попадать на двухфазный или трехфазный «грохот», откуда автоматически будут выбираться органические отходы (около 35%) и вторичное сырье (около 25%).

Вторичное сырье будут перебирать оптические сепараторы, которые называются Titec. «Эти Titec отберут львиную долю вторичного сырья. Потом мусор, который не выбрала машина, досортируют руками человека, будут стоять около 40 сортировщиков», — сказал Неверов.

Из вторичных материалов на линиях экотехнопарка будут отбираться стекло, бумага, металлы, ПЭТ-бутылки (пластиковые бутылки для напитков) и разные виды полимеров. «Продал ПЭТ по 32 тыс. рублей, металл от 30 до 250 тыс. рублей за тонну, картон за 11 тыс., отгрузил стекло по 5 тыс. То есть около 25% пришедшего мусора я смог реализовать», — добавил он.

Органические отходы с «грохота» будут падать в отдельный бункер, а затем перевозиться в цех закрытого компостирования и перегнивать там 21 день в гуртах, которые будет ворошить специальная машина, в них добавят кисломолочные бактерии. После этого отходы будут пропускать через дробилки, а компост будет смешиваться с землей, из чего получится плодородный грунт, которым можно будет засыпать и выравнивать отработанные карьеры.

После отбора органики и вторичного сырья останется еще 40% несортированного мусора, из них около 30% можно будет использовать для производства твердого вторичного топлива RDF. «Поставим машину, она стоит около 1 млн евро, чтобы сделать RDF по европейским требованиям», — уточнил глава компании. Оставшиеся 10% мусора представляют собой неперерабатываемые хвосты, например, средства гигиены. Их будут отправлять на заводы термического обезвреживания, которые в Подмосковье построит дочерняя компания корпорации «Ростех» РТ-Инвест.

Неверов отметил, что продажа вторсырья и RDF сможет закрыть лишь часть затрат на создание экотехнопарка, основная прибыль будет складываться из тарифа на вывоз мусора. «Около 10% инвестиционных издержек закрывает вторсырье. Это хорошее подспорье. Зарабатывают люди на тарифе на прием твердых коммунальных отходов», — сказал он.