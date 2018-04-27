С улицы Кремлевской в Казани убрали все елки 

«Казанский репортер» убедился, что на улице Кремлевской в столице Татарстане, фактически, завершен процесс обновления массива деревьев. Ранее о проведении такой работы сообщили в мэрии Казани, в результате чего были ликвидированы порядка сотни стволов. Нетронутыми на момент публикации материала оставались лишь елки. К сегодняшнему дню вывезли и их. Напомним, в мэрии заявили, что здоровые деревья будут пересажены в парк Горького. Однако большая часть стволов страдают от болезней или пребывают в «угнетенном состоянии» (такую характеристику дали в случае с елками). Сейчас работы на улице Кремлевской выглядят следующим образом.