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С улицы Кремлевской в Казани убрали все елки
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С улицы Кремлевской в Казани убрали все елки 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
«Казанский репортер» убедился, что на улице Кремлевской в столице Татарстане, фактически, завершен процесс обновления массива деревьев. Ранее о проведении такой работы сообщили в мэрии Казани, в результате чего были ликвидированы порядка сотни стволов. Нетронутыми на момент публикации материала оставались лишь елки. К сегодняшнему дню вывезли и их. Напомним, в мэрии заявили, что здоровые деревья будут пересажены в парк Горького. Однако большая часть стволов страдают от болезней или пребывают в «угнетенном состоянии» (такую характеристику дали в случае с елками). Сейчас работы на улице Кремлевской выглядят следующим образом.
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