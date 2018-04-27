Госжилинспекция Подмосковья заняла 1‑е место по России по итогам I квартала

Подмосковная Госжилинспекция заняла первое место в федеральном рейтинге органов жилищного надзора по итогам работы в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам совещания Мень вручил Сокову благодарственное письмо Минстроя России.

«Наивысший балл в федеральном рейтинге и благодарность Минстроя Российской Федерации считаю огромным стимулом для дальнейшего повышения эффективности работы подмосковной Госжилинспекции. Поздравляю всех своих коллег с очередным высоким достижением и благодарю их за добросовестный, самоотверженный труд!» — заключил Соков.