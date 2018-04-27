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Госжилинспекция Подмосковья заняла 1‑е место по России по итогам I квартала
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Госжилинспекция Подмосковья заняла 1‑е место по России по итогам I квартала 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Подмосковная Госжилинспекция заняла первое место в федеральном рейтинге органов жилищного надзора по итогам работы в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков принял участие во Всероссийском совещании по вопросам деятельности органов госжилнадзора, которое состоялось в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень подвел итоги работы надзорных ведомств субъектов Федерации за первый квартал 2018 года.
«Наилучшие результаты показали Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Тульская область и Хабаровский край. Согласно представленным на совещании материалам, в федеральном рейтинге Госжилинспекция Московской области наряду с пятью выше перечисленными регионами имеет наивысший балл — 151», — сказал Соков.
Он отметил, что второе место (149 баллов) разделили Амурская, Владимирская, Кемеровская, Калужская, Липецкая, Ленинградская, Магаданская области и Республика Северная Осетия-Алания. Чуть меньше баллов (147) набрали Архангельская, Калининградская, Пензенская, Рязанская, Ярославская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан.
По итогам совещания Мень вручил Сокову благодарственное письмо Минстроя России.
«Наивысший балл в федеральном рейтинге и благодарность Минстроя Российской Федерации считаю огромным стимулом для дальнейшего повышения эффективности работы подмосковной Госжилинспекции. Поздравляю всех своих коллег с очередным высоким достижением и благодарю их за добросовестный, самоотверженный труд!» — заключил Соков.
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