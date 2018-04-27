Счётная палата Псковской области начала внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

Счётная палата Псковской области в соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в приступила к проведению внешней проверки бюджетной отчётности за 2017 год главных администраторов бюджетных средств, сообщает официальный сайт аудиторов. Проверка пройдёт в нескольких ведомствах администрации Псковской области: аудиторы проверяет отчётность региональных комитетов по делам строительства и ЖКХ, по тарифам и энергетике, по здравоохранению и фармации, по имущественным отношениям, а также управление сельского хозяйства и государственного технического надзора региона. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».