Счётная палата Псковской области начала внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

Псковская губерния: последние новости

Росприроднадзор по Псковской области начал проводить пробы воздуха в районе порховского полигона ТКО

Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники

В Пскове во вторую смену обучается каждый пятый школьник