Ещё
Счётная палата Псковской области начала внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Счётная палата Псковской области начала внешнюю проверку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 

Псковская губерния 1 час назад
Счётная палата Псковской области в соответствии с положениями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в приступила к проведению внешней проверки бюджетной отчётности за 2017 год главных администраторов бюджетных средств, сообщает официальный сайт аудиторов. Проверка пройдёт в нескольких ведомствах администрации Псковской области: аудиторы проверяет отчётность региональных комитетов по делам строительства и ЖКХ, по тарифам и энергетике, по здравоохранению и фармации, по имущественным отношениям, а также управление сельского хозяйства и государственного технического надзора региона. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Росприроднадзор по Псковской области начал проводить пробы воздуха в районе порховского полигона ТКО Псковская таможня прогнозирует увеличение пассажиропотока через пункты пропуска на майские праздники В Пскове во вторую смену обучается каждый пятый школьник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине148
Путин поделился планом развития России214
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию753
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение