Ледоход на Северной Двине продвигается без подтоплений дорог и сёл

Ледоход развивается по Северной Двине в районе Виноградовского и Холмогорского районов.

По словам руководителя сопровождающей ледоход оперативной группы областного МЧС Игоря РАЧЕНКОВА, подтоплений населенных пунктов и дорог пока что нет. «Достижения водой уровней неблагоприятных отметок не прогнозируется, — сообщает представитель МЧС . — Сегодня авангард оперативной группы прибудет в село Емецк, туда же выдвинулась группа спасателей из посёлка Дябрино. Неблагоприятных явлений, связанных с прохождением ледохода, на территории Архангельской области не наблюдается».

Спасатели напоминают, что во время ледохода недопустимо кататься на льдинах. «Катание на льдинах — чрезвычайно опасное занятие, — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Архангельской области Евгений ХОЗЯИНОВ. — В 2011 году четверо 13-летних мальчишек зашли на лед. Льдину оторвало от берега и понесло вниз по течению. „Путешественников“ спасли при помощи лодок, но они были буквально на краю гибели. А еще я бы хотел предостеречь выходить смотреть на реку с крутых берегов».

Напомним, весной этого года на реках Архангельской области погибло уже 4 человека — последней жертвой стал рыбак, провалившийся под лёд на реке Онеге.