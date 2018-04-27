В регионе создается новое высокотехнологичное импортозамещающее производство трубопроводной арматуры

Правительство региона помогает ярославским предприятиям получать федеральную поддержку на развитие производственных мощностей. Так, в 2017 году рыбинское ООО «Севермаш» получило льготный заем на сумму 155 миллионов рублей в федеральном Фонде развития промышленности . Эти средства направлены на создание нового высокотехнологичного импортозамещающего производства трубопроводной арматуры с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

— В 2017 году более 1,2 миллиарда рублей федеральных субсидий Министерства промышленности и торговли РФ и 155 миллионов Фонда развития промышленности было привлечено в промышленность Ярославской области , — рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина . — За счет льготного заемного финансирования и субсидирования региональные предприятия имеют возможность развивать свой производственный потенциал, модернизировать оборудование, предлагать инновационные решения, что в итоге позволит им эффективно конкурировать с европейскими производителями по цене и качеству выпускаемой продукции. Предприятие ООО «Севермаш», внедряя инновационное технологическое решение, развивает производство высококачественной конкурентоспособной продукции.

В течение нескольких лет «Севермаш» совместно с ЯГТУ, ЯрГУ им. П. Г. Демидова и Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом разрабатывал новую технологию, направленную на повышение надежности и долговечности деталей трубопроводной арматуры для нефтегазовой, химической, пищевой, фармацевтической промышленности. Использование улучшенных покрытий позволит снизить стоимость продукции с сохранением всех функциональных параметров. К тому же результатом реализации проекта станет создание нескольких новых производственных площадок.

Запланировано изготовление до 3 тысяч единиц продукции с улучшенными техническими характеристиками.

— На предприятии размещено порядка 130 единиц металлорежущего оборудования, в том числе токарные универсальные станки и станки с компьютеризированным управлением, — отметил директор производства ООО «Севермаш» Сергей Куликов . — 80 процентов станочного парка имеет срок эксплуатации не более 4 лет и регулярно обновляется. Мы провели реконструкцию действующих производственных площадей, расширили линейку высокотехнологичного оборудования. В стадии строительства находится производственный корпус на три тысячи квадратных метров.

Справка

Сегодня предприятия в регионе могут воспользоваться широким набором инструментов модернизации производства и развития бизнеса. Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. Областной Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса предоставляет льготные займы под 1 — 5 процентов годовых, активную поддержку производителям оказывают региональные центры экспорта и инжиниринга.

Во втором полугодии текущего года начнет работу Региональная лизинговая компания. Ставки по контрактам у нее будут значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов — для импортного.

Департамент инвестиций и промышленности регулярно проводит разъяснительную работу, чтобы повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий.