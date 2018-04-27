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Идите в баню: Киевлянам отключают горячую воду
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Идите в баню: Киевлянам отключают горячую воду 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает мэрия Киева со ссылкой на замглавы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева.
«Город объединил во времени эти процессы — технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня», — сказал Пантелеев.
В связи с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов отключат горячую воду.
Как отмечается, горячей воды не будет в домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода Энергия.
Также одновременно будут проводиться ежегодные гидравлических испытаний тепловых сетей.
Как заявлял изданию Ukraina.ru экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, в мэрии так и не продумали план действий после окончания договора с Киевэнерго, поэтому киевлянам рассказывают байки про гидравлические испытания и плановые ремонтные работы, о которых сообщают в последний момент.
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