Идите в баню: Киевлянам отключают горячую воду

Об этом сообщает мэрия Киева со ссылкой на замглавы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева.

«Город объединил во времени эти процессы — технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня», — сказал Пантелеев.

В связи с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов отключат горячую воду.

Как отмечается, горячей воды не будет в домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода Энергия.

Также одновременно будут проводиться ежегодные гидравлических испытаний тепловых сетей.