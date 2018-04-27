Свердловские власти продают дом соратника Колчака

Распорядительная дирекция МУГИСО выставила на торги один из самых известных памятников деревянного зодчества Екатеринбурга эпохи «модерн»: дом врача Соколова на улице Февральской революции. Информация об аукционе размещена на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро"

Как следует из документации, стартовая цена лота составляет 15,2 миллиона рублей. Дата аукциона пока не определена. При этом отмечается наличие в здании арендатора. Вероятнее всего, речь идет о Национально-культурной автономии татар Свердловской области , которая на протяжении многих лет занимала в доме площади.

В условиях аукциона подробно прописаны охранные обязательства потенциального покупателя. В частности, он должен сохранить в неприкосновенности объемно-пространственное и стилевое решение здания, а также габариты, расположение, конструкцию и материал капитальных стен.

Кроме того, покупателю предстоит разработать проект охранных зон памятника и провести историко-культурную экспертизу, а также демонтировать расположенные на внешней стене здания кондиционеры.

При этом будущему собственнику дома Соколова строжайше запрещено использовать здание и прилегающую территорию под склад горючих и взрывоопасных материалов, и использовать в работе оборудование, оказывающее динамические воздействия на конструкции памятника.

Также победителю аукциона предписано проводить обследование состояния памятника не реже раза в 5 лет, и беречь от повреждений информационную табличку над входом. И само собой, новый хозяин обязан организовать реставрационные работы на объекте, если возникнет такая необходимость.

Дом врача Михаила Соколова построен в начале ХХ века. Он практически полностью выполнен из древесины, при этом декор фасадов соблюден в стилистике позднего модерна. Хозяин памятника до революции 1917 года руководил Екатеринбургской железнодорожной больницей, а в годы Гражданской войны стал министром здравоохранения в уральском правительстве Колчака.

После поражения белых Соколов эмигрировал в Харбин . Там он руководил ординаторской службы при больнице КВЖД, которая в 20-е годы прошлого века находилась под прямым контролем советского правительства.

Стоит напомнить, что площадка, на которой стоит памятник, принадлежит компании «Екатеринбург-Сити» — дочернему предприятию УГМК-холдинга. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», холдинг собирается возводить на территории бывшего «квартала ювелиров» высотный бизнес-центр «Медная гора».

Кроме дома Соколова, в состав «Медной горы» планируется включить еще четыре объекта культурного наследия, расположенных на улицах Октябрьской и Февральской революции. Среди них — дом ювелира Антипина, дом Жолобова и усадьба-сад селекционера Дмитрия Казанцева, основоположника плодового садоводства на Урале.

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