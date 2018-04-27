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Москвичам расскажут о Басманном районе в годы войны
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Москвичам расскажут о Басманном районе в годы войны 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Пешеходную экскурсию 5 мая организуют сотрудники Центральной библиотеки имени Николая Некрасова. Они расскажут жителям о районе в годы Великой Отечественной войны.
— Во время экскурсии участники узнают о Елоховском храме, который должны были взорвать 22 июня 1941 года. Но этого не сделали, потому что началась война. После, когда Москва была в осаде, этот храм сыграл большую роль для поднятия патриотизма, — поделилась Елена Игнатьева, заведующая отделом краеведения библиотеки.
Она добавила, что в ходе экскурсии участники побывают в доме-музее Николая Жуковского — родоначальника самолетостроения — и увидят место, где авиаконструктор Андрей Туполев создавал свою технику.
Экскурсия начнется в 17:30. Сбор гостей — в главном здании библиотеки. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефонам: 8 (495) 916-90-68 (добавочный номер 209) и 8 (499) 261-88-08 (добавочный номер 209).
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