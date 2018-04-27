В парке на Новопесчаной устроят праздник в честь Дня Победы

В понедельник, 7 мая, в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны на Новопесчаной улице устроят праздничное мероприятие ко Дню Победы «Славе не меркнуть. Традициям — жить». Жители САО примут участие в торжественном шествии, митинге, возложении цветов. Об этом рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Северного округа.

— Праздник рассчитан на людей разных возрастов. Перед гостями выступят детско-юношеские вокальные коллективы, здесь же пройдут тематические мастер-классы и эстафета, — подчеркнул представитель пресс-службы.

Адрес парка: Новопесчаная ул., д. 12. Начало в 10.00. Приглашаются все желающие. (мю)