Посетители Территориального центра соцобслуживания «Арбат» выступили на городском фестивале

Постоянные посетители Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 26 апреля показали свои способности на фестивале «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».

— Музыкальный ансамбль «Калина», состоящий из получателей услуг нашего центра, исполнил две народные песни. Выступление артистов прошло с большим успехом, коллектив показал высокий уровень творческих навыков. Кроме того, пенсионеры приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» и заняли четвертое место в командном зачете, — рассказала организатор культурных мероприятий в ТЦСО Илонна Багрий.

Добавим, что городской фестиваль «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей» завершится 28 апреля.