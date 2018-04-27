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Посетители Территориального центра соцобслуживания «Арбат» выступили на городском фестивале
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Посетители Территориального центра соцобслуживания «Арбат» выступили на городском фестивале 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Постоянные посетители Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 26 апреля показали свои способности на фестивале «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей».
— Музыкальный ансамбль «Калина», состоящий из получателей услуг нашего центра, исполнил две народные песни. Выступление артистов прошло с большим успехом, коллектив показал высокий уровень творческих навыков. Кроме того, пенсионеры приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» и заняли четвертое место в командном зачете, — рассказала организатор культурных мероприятий в ТЦСО Илонна Багрий.
Добавим, что городской фестиваль «Московское долголетие — 2018. Время новых возможностей» завершится 28 апреля.
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