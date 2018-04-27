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Сотрудники полиции провели для учеников младших классов интерактивное занятие «Безопасное лето»
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Сотрудники полиции провели для учеников младших классов интерактивное занятие «Безопасное лето» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Мероприятие организовано совместно с представителями Национального антитеррористического комитета, Росгвардии, ГУ МЧС России по г. Севастополю. Встреча проходила в формате интерактивного занятия в кинотеатре «Моряк».
Более 200 школьников младших классов образовательных учреждений Северной стороны города узнали, как предостеречь себя от опасностей в летний сезон.
Сотрудники ПДН УМВД России по г. Севастополю вместе с представителями силовых ведомств и Правительства Севастополя в игровой форме объяснили юным гражданам о правилах поведения на пляже, на дорогах города, в быту.
Чтобы ребята лучше усвоили важную и полезную информацию, организаторы подготовили для них тематические мультфильмы, викторины и конкурсы.
Сотрудник ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю рассказал школьникам в доступной для них форме что такое экстремизма и чем он опасен для общества.
Также перед ребятами выступили сотрудники Росгвардии, ГУ МЧС России по г. Севастополю. Дети с удовольствие смогли посмотреть экипировку сотрудников ГУМЧС и Росгвардии и задать правоохранителям интересующие вопросы.
В конце занятия школьникам подарили световозвращающие элементы, а самым активным участникам вручили сертификаты и памятные подарки.
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