Сотрудники полиции провели для учеников младших классов интерактивное занятие «Безопасное лето»

Более 200 школьников младших классов образовательных учреждений Северной стороны города узнали, как предостеречь себя от опасностей в летний сезон.

Сотрудники ПДН УМВД России по г. Севастополю вместе с представителями силовых ведомств и Правительства Севастополя в игровой форме объяснили юным гражданам о правилах поведения на пляже, на дорогах города, в быту.

Чтобы ребята лучше усвоили важную и полезную информацию, организаторы подготовили для них тематические мультфильмы, викторины и конкурсы.

Сотрудник ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю рассказал школьникам в доступной для них форме что такое экстремизма и чем он опасен для общества.

Также перед ребятами выступили сотрудники Росгвардии, ГУ МЧС России по г. Севастополю. Дети с удовольствие смогли посмотреть экипировку сотрудников ГУМЧС и Росгвардии и задать правоохранителям интересующие вопросы.

В конце занятия школьникам подарили световозвращающие элементы, а самым активным участникам вручили сертификаты и памятные подарки.