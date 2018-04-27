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Собачница выгуливала бойцовского пса в песочнице в Советском районе
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Собачница выгуливала бойцовского пса в песочнице в Советском районе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Гуляют с собакой прямо на детской площадке на улице Богородского, около домов дома № 12,13, 8к1, — сообщил читатель NN.RU Андрей и приложил фото.
На снимках видно, что хозяйка с псом без намордника и поводка направляется прямо в песочницу.
Детей на площадке в это момент не было.
В МВД по Нижнему Новгороду корреспонденту NN.RU рассказали, как действовать в такой ситуации людям которые не хотят быть покусанными.
— Если вы видите, что собака угрожает окружающим, то, конечно же, нужно незамедлительно вызывать полицию, — поясняют в полиции.
Правила выгула собак регулируются постановлением правительства Нижегородской области. За выгул животного без поводка, намордника и вне специально отведенных для этого мест владельцам грозит штраф: от 500 до 3 тысяч рублей.
При этом полицейские штрафовать собачников не могут, этим занимается Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода.
Ранее NN.RU уже писал, что жители Советского района ведут собак в школу, а также, что за это им грозит штраф до 3 тысяч рублей. NN.RU также опубликовал карту площадок для санкционированного выгула собак, их в Нижнем порядка 30 и схему действий для борьбы с нерадивыми владельцами четвероногих. А вот здесь вы можете почитать советы регионального Госветнадзора о том, как бороться с невоспитанными собачниками.
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