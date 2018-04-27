Собачница выгуливала бойцовского пса в песочнице в Советском районе

— Гуляют с собакой прямо на детской площадке на улице Богородского , около домов дома № 12,13, 8к1, — сообщил читатель NN.RU Андрей и приложил фото.

На снимках видно, что хозяйка с псом без намордника и поводка направляется прямо в песочницу.

Детей на площадке в это момент не было.

МВД по Нижнему Новгороду корреспонденту NN.RU рассказали, как действовать в такой ситуации людям которые не хотят быть покусанными.

— Если вы видите, что собака угрожает окружающим, то, конечно же, нужно незамедлительно вызывать полицию, — поясняют в полиции.

Правила выгула собак регулируются постановлением правительства Нижегородской области . За выгул животного без поводка, намордника и вне специально отведенных для этого мест владельцам грозит штраф: от 500 до 3 тысяч рублей.

При этом полицейские штрафовать собачников не могут, этим занимается Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода

Ранее NN.RU уже писал, что жители Советского района ведут собак в школу, а также, что за это им грозит штраф до 3 тысяч рублей. NN.RU также опубликовал карту площадок для санкционированного выгула собак, их в Нижнем порядка 30 и схему действий для борьбы с нерадивыми владельцами четвероногих. А вот здесь вы можете почитать советы регионального Госветнадзора о том, как бороться с невоспитанными собачниками.