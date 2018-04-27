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22 пикниковые точки оборудованы на территории Битцевского леса
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22 пикниковые точки оборудованы на территории Битцевского леса 

Коньково 23 минуты назад
Фото: Коньково
Москвичи, желающие на майские праздники пожарить шашлык, могут отправится в Битцевский лес. Там организованы 22 специальные пикниковые точки, предназначенные для комфортного отдыха горожан.
Все точки оборудованы комплектом мебели, противопожарными мангалами, ящиками для песка, емкостями для сбора мусора и информационными щитами, на которых размещены правила пользования благоустроенной зоной. Часть пикниковых точек располагает навесами и беседками.
Устроить пикник в Битцевском лесу можно по следующим адресам:
— Битцевский лес, квартал 11, Сумской проезд, напротив дома 29 — 3 пикниковые точки;
— Битцевский лес, квартал 13, улица Днепропетровская, напротив дома 12Б — 1 точка;
— Битцевский лес, квартал 25, улица Чертановская, напротив дома 66, корпус 1 — 2 точки;
— Битцевский лес, квартал 19, Новоясеневский проспект, дом 42 — 6 точек;
— Битцевский лес, квартал 31, 36 км МКАД, внешняя сторона, Альфа-Битца — 3 точки;
— ОПК № 94 (квартал 13 Бутовского леса), улица Академика Глушко, дом 8 — 5 точек;
— ОПК № 94 (квартал 14 Бутовского леса), улица Новобутовская — 2 точки.
Мосприрода напоминает, что на территории особо охраняемых природных территорий запрещается разводить костры и использовать мангалы вне специально обустроенных площадок.
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