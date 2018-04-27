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В этом году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достигнет 100 млрд долл. США
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В этом году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достигнет 100 млрд долл. США 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Объем товарооборота между Китаем и Россией в этом году, как ожидается, достигнет или даже превысит 100 млрд долл. США, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник Министерства коммерции КНР.
"Двусторонняя торговля наращивается", — сказал замглавы Департамента Евразии Минкоммерции Лю Сюэсун на пресс-конференции.
Согласно данным, в первом квартале китайско-российский товарооборот вырос почти на 30 проц.
Китай уже на протяжении восьми лет подряд является крупнейшим торговым партнером России. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот достиг 84 млрд долл. США, увеличившись на 20,8 проц. по сравнению с предыдущим годом.
В прошлом году прямые китайские инвестиции в Россию выросли на 72 проц. в годовом исчислении до 2,22 млрд долл. США.
"Китай продолжит расширение взаимного инвестирования и сотрудничества по стратегическим крупным проектам с Россией, а также повышение качества и уровня двустороннего экономического сотрудничества", — отметил Лю Сюэсун.
ИА Синьхуа: последние новости
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