Немецким бизнесменам рассказали об опыте работы московских технопарков 

Предприятия, которые базируются в химико-фармацевтическом кластере парка HOECHST, занимаются производством медицинского оборудования, фармпрепаратов, инновационных реагентов и высококачественных ферментов молекулярной биологии. В Москве также созданы различные механизмы и инструменты для привлечения инвестиций в фармотрасль: производителям предоставляются специальные площадки с льготными условиями для локализации (Международный медицинский кластер, особая экономическая зона «Технополис „Москва“, технопарки), оказываются различные меры финансовой поддержки, заключаются долгосрочные контракты со встречными инвестиционными обязательствами.
По словам министра Правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова, „в столице в силу выгодных условий для инвесторов и большого рынка сбыта продукции активно локализуют свои производства ведущие медицинские и фармацевтические компании. Так, в прошлом году на территории технополиса „Москва“ открыла новую лабораторию старейшая мировая научно-технологическая компания в области здравоохранения „Лайф Сайнс“ и высокотехнологичных материалов Merck. Общий объем реализованных в прошлом году в Москве товаров фармацевтической промышленности составил 52 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал в отрасли составили 1,6 млрд рублей“.
»Одной из наиболее привлекательных форм размещения инновационных и высокотехнологичных производств в Москве являются технопарки: здесь для инвесторов созданы все условия для развития бизнеса на арендованных офисных, производственных и лабораторных площадях», — рассказал руководитель Городского агентства управления инвестициями города Москвы Леонид Кострома, добавив, что город поддерживает создание новых предприятий в сфере высоких технологий и промышленности, развитие уже существующих производств. Снижение издержек ведения бизнеса в Москве позволяет развивать промышленное производство, в том числе ориентированное на экспорт и замещающее импорт. На долю компаний, зарегистрированных в Москве, приходится почти половина всех поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций.
«Правительство Москвы нацелено на развитие стратегического партнерства и достижение баланса между интересами города и частного бизнеса, в том числе через инструменты государственных инвестиций и закупок», — подчеркнул, выступая перед резидентами немецкого индустриального парка, Леонид Кострома.