Дата встречи Новака с замглавы Еврокомиссии Шефчовичем пока не определена 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что дата его встречи с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем к настоящему моменту не определена.
«Пока не определена», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом российский чиновник не исключил возможность встречи на Петербургском международном экономическом форуме в мае текущего года.
«Посмотрим», — сказал Новак.
Ранее сообщалось, что министр энергетики РФ Александр Новак планирует провести встречу с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем в конце апреля — первой половине мая.