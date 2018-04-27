Дата встречи Новака с замглавы Еврокомиссии Шефчовичем пока не определена

«Пока не определена», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом российский чиновник не исключил возможность встречи на Петербургском международном экономическом форуме в мае текущего года.

«Посмотрим», — сказал Новак.