В ЗВО проводится профилактика от клещевого вирусного энцефалита

В частности, медслужба округа совместно с представителями центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя.

Медицинская служба Западного военного округа совместно с представителями окружного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя.

В полевых лагерях оборудуют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей.

В связи с этим на полигонах проводится санэпидразведка местности, по результатам которой будет проведена обработка территорий инсектицидами.

Кроме того, медицинской службой округа организована централизованная поставка необходимого количества вакцин ФСМЕ-Иммун и Клещ-Эвак в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить 100-процентную вакцинацию военнослужащих, проходящих службу в гарнизонах, где существует вероятность укуса клеща.