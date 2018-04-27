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В ЗВО проводится профилактика от клещевого вирусного энцефалита
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В ЗВО проводится профилактика от клещевого вирусного энцефалита 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, медслужба округа совместно с представителями центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя.
Медицинская служба Западного военного округа совместно с представителями окружного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора приступили к дератизации жилых и служебных объектов, очистке территорий, прилегающих к военным городкам, от подлеска и сухостоя.
В полевых лагерях оборудуют кольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами — основными переносчиками клещей.
В связи с этим на полигонах проводится санэпидразведка местности, по результатам которой будет проведена обработка территорий инсектицидами.
Кроме того, медицинской службой округа организована централизованная поставка необходимого количества вакцин ФСМЕ-Иммун и Клещ-Эвак в медицинские пункты соединений и воинских частей для профилактики клещевого вирусного энцефалита, что позволит обеспечить 100-процентную вакцинацию военнослужащих, проходящих службу в гарнизонах, где существует вероятность укуса клеща.
Мониторинг эпизоотической обстановки ведется управлением штаба ЗВО совместно с органами Роспотребнадзора.
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