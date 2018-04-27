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Вологодская область присоединилась к Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!»
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Вологодская область присоединилась к Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!» старший инспектор по особым поручениям ОМПО УРЛС УМВД России по Вологодской области Сергей Рожин поделился воспоминаниями о своем дедушке. Геннадий Ефимович Кузнецов был призван на Северный флот в сентябре 1942 года и начал службу на корабле в должности радиста. Во время наступления врага Геннадий Кузнецов был передислоцирован на полуостров Рыбачий, где с другими бойцами рыл окопы и строил укрепительные сооружения под шквальным огнем неприятеля. За героические действия Геннадий Ефимович был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».
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