Вологодская область присоединилась к Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!» 

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!» старший инспектор по особым поручениям ОМПО УРЛС УМВД России по Вологодской области Сергей Рожин поделился воспоминаниями о своем дедушке. Геннадий Ефимович Кузнецов был призван на Северный флот в сентябре 1942 года и начал службу на корабле в должности радиста. Во время наступления врага Геннадий Кузнецов был передислоцирован на полуостров Рыбачий, где с другими бойцами рыл окопы и строил укрепительные сооружения под шквальным огнем неприятеля. За героические действия Геннадий Ефимович был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».